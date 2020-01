Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.20

PATTAYA: In einem Condominium an der Beach Road verhaftete die Polizei am Dienstag einen Briten, der gefälschte Uhren verkauft hatte.

Die Polizei beschlagnahmte 12 Uhren mit einem Straßenverkaufswert von über 100.000 Baht. Der 44-Jährige hatte nach Angaben der Ermittler die Uhren im Internet über Instagram und WhatsApp angeboten. Die Polizei war dem Briten in einer verdeckten Operation auf die Schliche gekommen. Ein Beamter hatte vorgegeben, am Kauf von Uhren interessiert zu sein. Der Ausländer gab bei seiner Vernehmung an, die gefälschten Uhren von einem 45-jährigen Thai erhalten zu haben, der inzwischen ebenfalls verhaftet wurde. Der Brite lebt seit mehreren Jahren in Pattaya und ist der Expat-Community bekannt. „Thaivisa“ beschreibt ihn als „liebenswürdiger Schurke, der sich gerade verirrt hat“.