Written by: Redaktion DER FARANG | 20/05/2019

CHIANG MAI: Ein Zimmermädchen fand am Samstag im Zimmer 812 eines Luxuswohnkomplexes im Stadtteil Chang Khlan einen Briten tot auf.

Der 39-Jährige lag auf dem Boden des Schlafzimmers im achten Stock. Die Polizei fand keine Anzeichen eines Kampfes und keine Wunden am Körper des Briten, aber zahlreiche Medikamente. Deshalb gehen die Polizisten davon aus, dass der Mann an einer Krankheit gestorben ist. Er hatte am Dienstag letzter Woche eingecheckt und soll mindestens einen Tag zuvor gestorben sein. Die Leiche wurde zur Obduktion in ein Krankenhaus gebracht.