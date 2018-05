Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.18

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Ein Brite fiel am Sonntagabend vom 15. Stock seines Condominiums in den Tod.

Der Sturz endete im dritten Geschoss neben dem Swimmingpool. Entsetzte Bewohner des Apartmenthauses sahen beim Schwimmen, wie der 57-Jährige in die Tiefe sprang. Nach Angaben von Mitarbeitern des Lanna 3 Condo hatte der Ausländer sein Apartment mehrere Monate gemietet, er lebte allein. Die Polizei stellte fest, dass der Mann sein Zimmer von innen abgeschlossen hatte. Offenbar war nichts gestohlen worden. Die Beamten fanden ein Tagebuch, in dem der Brite über Konflikte mit seiner Familie geschrieben hatte. Die Leiche wurde ins Krankenhaus Chiang Mai zur Obduktion geschickt, das britische Konsulat in Chiang Mai wurde über den Vorfall informiert.