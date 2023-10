Von: Björn Jahner | 21.10.23

PATTAYA: Am Freitagmorgen (20. Oktober 2023) ereignete sich in einem Wohnkomplex in der Soi Pratumnak 4 ein tragischer Vorfall. Ein 89-jähriger britischer Staatsbürger wurde tot aufgefunden, nachdem er aus dem fünften Stock gestürzt war.

Die Behörden erhielten einen Notruf um 06.06 Uhr morgens. Ein Rettungsteam und die örtliche Polizei eilten zum Tatort, wo sie die Leiche des Mannes auf dem Boden in der Nähe eines Swimmingpools im 15-stöckigen Wohngebäude fanden. Der Verstorbene, der nur in Unterwäsche gekleidet war und Verbände um Kopf und rechtes Bein trug, wies schwerwiegende Verletzungen auf. Sein lebloser Körper wurde in ein örtliches Krankenhaus überführt.

Die Polizei führte eine gründliche Untersuchung des Zimmers des Verstorbenen im fünften Stock durch und fand keine Anzeichen für eine gewaltsame Auseinandersetzung oder Eigentumsdelikte.

Ein 40-jähriger Mitarbeiter der Wohnanlage, erklärte, dass ein Bewohner ihn darüber informiert hatte, dass jemand aus dem fünften Stock gefallen sei. Sofort begab er sich zum Tatort, konnte jedoch nur noch den Tod des Opfers am Pool feststellen.

Der 57 Jahre alt Betreuer des Verstorbenen berichtete, dass der Mann seit Jahren an einer schweren Krankheit litt und regelmäßig ärztliche Behandlung benötigte. Der Verstorbene hatte zuvor geäußert, dass er seine vor drei Jahren verstorbene Lebensgefährtin vermisste und den Wunsch hatte, zu sterben. Er zeigte sich schockiert über die tragischen Umstände, die zum Tod des Mannes führten.

Die Polizei geht vorläufig davon aus, dass es sich um einen Selbstmord handelte. Die Ermittler werden jedoch die Videoaufzeichnungen überprüfen, um das genaue Motiv für den Vorfall zu klären.