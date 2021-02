Foto: The Thaiger/Viral Press

KOH SAMUI: Ein 33-jähriger Brite wurde auf der Ferieninsel verhaftet, weil er von einem Schnellboot mehrere Schüsse auf ein Hotel abgefeuert hatte.

Die britischen „Daily Mail“ berichtet, der Kryptowährungshändler habe mehrmals mit einer Handfeuerwaffe in Richtung des Hotels Four Seasons geschossen, in dem er zu Gast war. Das Personal alarmierte die Polizei. Die Beamten warteten im Hotel, bis der Schütze zurückkehrte. Er wurde umgehend festgenommen. Offenbar hatten der Ausländer und der Schnellbootfahrer die Droge Ice konsumiert. Das Boot soll dem Briten gehören.

Dieser kam als Tourist in das Königreich, begann dann aber mit dem Handel von Kryptowährungen. Nach Angaben der Polizei hat der Ausländer gestanden, mit seinem Fahrer Drogen genommen zu haben. Er habe damit geprahlt, wie viele Waffen er habe. Bei Durchsuchung seines Hotelzimmers beschlagnahmte die Polizei eine 9mm Beretta-Pistole und 31 Kugeln, einen weiteren Revolver mit 49 Kugeln sowie eine Plastiktüte mit fast 7 Gramm Methamphetamin sowie mehrere Drogen-Pfeifen.