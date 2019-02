Written by: Björn Jahner

„Overstay“ ist kein Kavaliersdelikt. Diese Erfahrung musste ein Brite sammeln, der zudem auch noch illegal Ausflugspakete an Touristen verkauft haben soll. Foto: The Thaiger

KRABI: Die Einwanderungsbehörde in Krabi hat am Montag einen Briten festgenommen, der sein Visum um 262 Tage überzogen hatte.

Er wird zudem beschuldigt, illegal Ausflugspakete nach Koh Phi Phi verkauft zu haben, weshalb er sich gleich mehreren Strafverfahren stellen muss. Neben einer Haftstrafe und der Ausweisung erwartet ihn auch ein anschließendes Einreiseverbot nach Thailand. Ebenfalls bestraft wird in diesem Fall ein Hotel auf Koh Phi Phi, dem vorgeworfen wird, den Aufenthalt des Briten nicht wie gesetzlich vorgeschrieben innerhalb von 24 Stunden bei der Immigration gemeldet zu haben.

Ermittler der Einwanderungsbehörde wurden auf den Mann durch ein Video in sozialen Netzwerken aufmerksam, in dem der Ausländer zu sehen sein soll, wie er in der Nähe zum beschuldigten Hotel Touristen Ausflugsangebote unterbreitete. Der Beschuldigte bestritt den Vorwurf und sagte aus, dass er lediglich auf einen thailändischen Freund gewartet hätte. Die Polizei hat unterdessen angekündigt, ihre Ermittlungen gegen den 38-Jährigen wegen des illegalen Verkaufs von Ausflugspaketen zu vertiefen.