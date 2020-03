BANGKOK: Ein 43-jähriger britischer Unternehmensberater ist von den Behörden als 48. Fall des Covid-19-Virus bestätigt worden.

Der Ausländer kam am 29. Februar nach Bangkok, nachdem er in Hongkong die Flugzeuge gewechselt hatte. Der Brite wurde am 3. März mit hohem Fieber und Husten in ein privates Krankenhaus eingeliefert und später in ein auf Atemwegserkrankungen spezialisiertes Institut verlegt. Eine 30-jährige Thai, die aus Südkorea nach Thailand zurückgekehrt ist, steht im Verdacht, infiziert zu sein. Sie wurde in das Bamrasnaradura-Institut für Infektionskrankheiten in Nonthaburi gebracht. In Thailand liegen von den 48 bestätigten Fällen 16 Menschen noch in Hospitälern, 31 konnten nach Hause zurückkehren, ein Patient verstarb.