Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

PATTAYA: Ein britischer Tourist, der vor Tagen an der Kasse des Supermarkts Friendschip von einer Kundin verlorene 2.000 Baht eingesteckt hatte, hat das Geld der Frau zurückgegeben.

Der Dieb war von der Videoüberwachung des Geschäfts in Shorts und Sandalen gefilmt worden. Am Freitag ging er zu dem Supermarkt und bat um ein Treffen mit der Kundin. Er entschuldigte sich bei der 32-jährigen Frau und gab ihr die 2.000 Baht zurück. Damit war für die Kundin der Fall beendet, die Polizei brauchte nicht weiter nach dem Mann zu suchen. Der Brite lebt seit zwei Monaten in Pattaya.