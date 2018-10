Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.18

PHUKET/YASOTHON: Ein Brite Ende der 30er Jahre wurde in seinem Haus in Phuket erhängt, ein Amerikaner nackt in seinem gemieteten Apartment in Yasothon tot aufgefunden.

Die thailändische Ehefrau fand den Briten am letzten Samstag um 5.50 Uhr in ihrem Haus hinter dem Wat Chalong erhängt vor. Beim Eintreffen der Polizei soll der Ausländer noch gelebt haben. Er wurde umgehend in das Hospital Vachira Phuket eingeliefert. Dort wurde er später für tot erklärt. Für den Selbstmord nennt die Polizei persönliche Probleme, so mit seiner thailändischen Frau.

Der amerikanische Lehrer hatte offenbar finanzielle Probleme. Nach Angaben der Polizei soll er vor vier Tagen gestorben sein. Die Beamten fanden keine Hinweise auf einen Kampf oder einen Raub. Der 54 Jahre alte Ausländer hatte die Unterkunft im Juni gemietet. Zur Feststellung der Todesursache wurde die Leiche in das Hospital Ubon Ratchathani gebracht.