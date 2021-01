Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.21

PATTAYA: Ein britischer Mann hatte Glück und entkam mit knapper Not einem Feuer, das am Freitagnachmittag in seiner Wohnung im sechsten Stock ausbrach.

Der 50-Jährige kletterte von seinem Balkon in die darunter liegende Wohnung, nachdem sich die Flammen schnell in seiner Wohnung ausbreiteten und den Zugang zu seiner Wohnungstür blockierten. Der Brite kam mit leichten Verletzungen davon.

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag kurz nach 16 Uhr zu dem Wohnblock in Jomtien gerufen. Der Brite berichtete den Beamten, er habe auf seinem Balkon gestanden und telefoniert, als er Rauch aus dem Inneren der Wohnung kommen sah. Als er hineinging, hatte das Feuer bereits um sich gegriffen. Sein einziger Fluchtweg bestand darin, über den Balkon in die darunter liegende Wohnung zu klettern. Die Feuerwehr brauchte mehr als 30 Minuten, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Apartment wurde erheblich beschädigt. Die Polizei leitete eine Untersuchung zur Brandursache ein.