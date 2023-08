Von: Björn Jahner | 26.08.23

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa nehmen am letzten Tag des BRICS-Gipfels in Johannesburg am Rundtischgespräch der chinesischen und afrikanischen Regierungsche... Foto: epa/Alet Pretorius

BANGKOK: Der Beitritt zur BRICS-Allianz würde Thailand wirtschaftliche Chancen eröffnen, da die Allianz, zu der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, nach Ansicht des ehemaligen Finanzministers Thirachai Phuvanatnaranubala über eine starke Verhandlungsposition bei Handelsabkommen verfügt.

Der Handel mit China sei in den Tagen, als die chinesische Wirtschaft dominierte, sehr umfangreich gewesen, so Finanzminister Thirachai, und habe nachgelassen, als sich Thailand nach dem Zweiten Weltkrieg an die USA anschloss. Jetzt hat Chinas globaler Einfluss erheblich zugenommen. Thailand muss seine Strategie in den Außenbeziehungen anpassen und die Abhängigkeit von den USA verringern, aber vorsichtig sein, um Probleme mit den langjährigen Beziehungen zu den USA zu vermeiden.

Zu den Faktoren, die zu der starken Verhandlungsposition der BRIC-Staaten beitragen, gehören eine breit gefächerte Produktherstellung und ein Überangebot an Rohstoffen wie Öl, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Mineralien. Es wird daher vorgeschlagen, dass sich Thailand eng an diese Gruppe anlehnt, ohne sich vollständig auf die Seite einer Partei zu stellen, um die USA nicht zu verärgern.

Dies ist besonders wichtig, da die BRICS auf ihrem gerade zu Ende gegangenen Gipfel in Johannesburg Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eingeladen haben, zusammen mit dem Iran, Ägypten, Äthiopien und Argentinien Mitglied zu werden. Sollten sie die Einladung annehmen, könnte sich die Herausforderung, sich für eine Seite zu entscheiden, verschärfen, warnt Minister Thirachai.

Globale wirtschaftliche Probleme könnten ebenfalls eskalieren, einschließlich möglicher wirtschaftlicher Blasen in den USA und China aufgrund der Immobilienmärkte. In diesem Zusammenhang könnten die Zentralbanken in Europa gezwungen sein, diese Probleme durch eine quantitative Lockerung anzugehen, was das Gewicht des Dollars mindern könnte. Infolgedessen könnten mehr Menschen in Erwägung ziehen, sich den BRIC-Staaten anzuschließen, um diesen wirtschaftlichen Veränderungen zu begegnen.

Die BRIC-Gruppe, deren Volkswirtschaften zusammengenommen bereits annähernd die Größe der G7 erreichen, erwägt die Entwicklung eines neuen Zahlungssystems, ist aber noch zu keinem Ergebnis gekommen.

Die Einführung einer einzigen Währung als globale Leitwährung anstelle des US-Dollars wäre aufgrund der Größe und Streuung der BRIC-Länder eine Herausforderung. Außerdem würde sich wahrscheinlich jedes Mitgliedsland dagegen sträuben, die Kontrolle über die Geldpolitik abzugeben. Es ist daher unwahrscheinlich, dass das derzeitige System durch eine neue Währung ersetzt wird, auch wenn ein Tokenisierungssystem anstelle eines vollständigen Ersatzes der bestehenden Währungen in Frage käme.

Die BRICS-Staaten sind eine Vereinigung der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die Abkürzung „BRICS“ steht für die Anfangsbuchstaben der fünf Staaten.