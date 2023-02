INNSBRUCK: Ein mit Äpfeln beladener Lastwagen ist in der Nacht zum Samstag auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) in Österreich umgekippt und hat für einen langen Stau gesorgt.

Die Autobahn musste stundenlang gesperrt werden. Am Morgen war die Unfallstelle wieder geräumt, wie die Polizei berichtete. Wegen des Wochenendverkehrs sei das Verkehrsaufkommen am Vormittag aber noch erhöht gewesen. Der Lkw war aus zunächst unbekannter Ursache gegen 01.00 Uhr vor dem Bergiseltunnel in Innsbruck umgekippt. Weil tonnenweise Äpfel umgeladen werden mussten, zog die Bergung sich hin.

Zwei Tote bei Zusammenstoß auf winterlichem Pass

SALZBURG: Bei winterlichem Wetter sind am Griessenpass südlich von Salzburg zwei Autoinsassen tödlich verunglückt und ein weiterer schwer verletzt worden.

Ihr Auto war mit einem Postbus zusammengestoßen, wie das Rote Kreuz berichtete. Der Busfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr. Das Auto soll nach Angaben von Reportern ausländische Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei konnte aber zunächst keine Angaben über die Nationalität der Opfer machen. Zur Unglücksursache wurde noch ermittelt. Der knapp 1000 Meter hohe Pass verbindet die Gemeinden Hochfilzen in Tirol und Leogang in Salzburg.