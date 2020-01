Bremsversagen sorgte für Busunglück in Nan

NAN: 15 Personen wurden verletzt, davon eine schwer, als am Samstagmorgen ein Reisebus in Nan im Norden des Landes auf abschüssiger Straße verunglückte.

Der Bus sollte 40 Radsportler von Samut Prakan in den Bezirk Pua der Provinz bringen. Aufgrund eines GPS-Fehlers steuerte der Fahrer den Bus in Bezirk Ban Luang. Als er den Fehler bemerkte, wendete er das Fahrzeug, um nach Pua zu gelangen. Auf einer Straße mit starkem Gefälle sollen laut Fahrer die Bremsen versagt haben, weshalb den Bus in den Straßengraben steuerte, um Schlimmeres zu verhindern. Die meisten Insassen erlitten nur leichte Verletzungen und wurden von der Ambulanz vor Ort behandelt. Der Fahrer hingegen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Nan eingeliefert. Laut GPS-Überwachung betrug die Geschwindigkeit des Busses zum Zeitpunkt des Unfalls 38 km/h.