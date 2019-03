Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

Foto: The Nation

SA KAEO: Vier Personen wurden getötet und neun weitere verletzt, als ein außer Kontrolle geratener Lastwagen am Dienstagmorgen auf einer schmalen, abschüssigen Straße im Bezirk Ta Phraya sechs Fahrzeuge rammte.

Der weiße Hino-Truck ist in der Provinz Khon Kaen registriert und war mit Salzsäcken beladen. Der Fahrer sagte aus, gegen 9.30 Uhr hätten die Bremsen versagt, als er vom Berg Khao Chong Tako zum Tambon Thaprat fuhr. Der voll beladene Lastwagen prallte gegen sechs entgegenkommende Fahrzeuge. Ein Asphaltwagen der Highway Department ging in Flammen auf. Rettungshelfern und Polizei bot sich ein Bild des Grauens. Die Toten, darunter ein fünf Monate altes Baby, und Verletzten wurden in das Hospital Ta Phraya gebracht.