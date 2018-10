Massenkarambolage in Krabi. Foto: The Thaiger

KRABI: An einer Massenkarambolage mit hohem Sachschaden waren am Sonntagnachmittag in der Innenstadt Krabis zehn Fahrzeuge beteiligt; wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten.

Verursacht wurde der Verkehrsunfall von einem Lastwagenfahrer. Der 50-Jährige konnte auf der abschüssigen Sri Trang Road mit seinem Wagen nicht langsamer fahren, weil die Bremsen versagten. So beschloss er, den Lkw gegen am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge zu lenken in der Hoffnung, dass in den geparkten Autos keine Menschen saßen. Später berichtete der Mann der Polizei, vor seiner Fahrt von Phang-nga nach Nakhon Si Thammarat habe er in seiner Firma berichtet, er hätte mit den Bremsen Probleme. Dennoch wurde er angewiesen zu starten. Die Polizei wird ihn wegen rücksichtslosen Fahrens anklagen. Beschädigt wurden bei dem Unfall neben dem Lastwagen ein Gabelstapler, zwei Pick-ups, ein Minivan und mehrere Limousinen.