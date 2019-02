Von: Björn Jahner | 14.02.19

Hunderte Brautpaare betrachteten auch in diesem Jahr wieder eine Hochzeit am Valentinstag als besonders glücksverheißend. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Hunderte heiratswillige Brautpaare warteten am Donnerstag bereits in den frühen Morgenstunden vor dem Bezirksamt in Bang Rak, um am Valentinstag den Bund der Ehe einzugehen.

An erster Stelle der Schlange standen Adirek Sae-jan, 34, und seine Braut Sureerat Komonsai, 28. In der Nacht zuvor verließ das Paar bereits um 22 Uhr sein Zuhause in Bang Khae und harrte seitdem vor dem Standesamt aus, um sich am „Tag der Liebenden“ vermählen zu lassen. Gemäß Sureerat seien beide seit fünf Jahren ein Paar. Beide wollten unbedingt am Valentinstag in Bang Rak heiraten, da dieser Tag für eine lange und glückliche Ehe besonders glückverheißend sein soll.



„Rak“ ist das thailändische Wort für Liebe und „Bang Rak“ lässt sich ins Deutsche mit „Bezirk der Liebe“ übersetzen. Um den schönsten Tag des Lebens der Heiratswilligen so unvergesslich wie möglich zu gestalten, hatten die Bezirksbeamten den Eingang der Behörde mit einem Herz und dem Schriftzug „Lickit Rak Na Bang Rak“ - „Liebesbrief aus Bang Rak“ dekoriert. Etwa 300 Paare ließen sich am Donnerstag vermählen, die mit Adirek und Sureerat die selbe Hoffnung teilten: die allezeit brennende und nie erlöschende Liebe!.