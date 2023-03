Von: Björn Jahner | 14.03.23

Foto: The Nation

UDON THANI: Aufnahmen einer seltsam aussehenden Buddha-Statue mit Hängebauch in einem Tempel in Udon Thani sorgten letzte Woche in den sozialen Medien für großes Interesse.

Ein vom TikTok-Nutzer „Boy Bunyasit“ geposteter Clip der Statue wurde in den ersten Tagen mehr als 2 Millionen Mal aufgerufen, und viele Internetnutzer fragten sich, warum die Statue so anders aussah.

Die Statue mit dem Namen „Luang Por Uppakutto“ ist dunkelbraun, scheint ohne Hemd zu sein, hat einen auffälligen Unterleib und auffällig kurze Arme.

Reporter suchten am Sonntag (12. März 2023) den Wat Suvarnabhumi in Udon Thanis Bezirk Ban Dung auf und bewunderten die 2,8 mal 1,5 Meter große Statue, die am Eingang des Tempels steht.

Foto: The Nation

Einheimische sagten, dass die Statue vom amtierenden Abt Udorn Thanawaro, 54, geformt worden sei, der sie vor drei Jahren zusammen mit Dorfbewohnern aus Spendengeldern errichtete. Die Statue wurde aus Zement gefertigt, braun gestrichen und mit einer Wampe versehen, um einen wohlgenährten, wohlhabenden Buddha darzustellen. Der Abt hoffte, dass diese Statue der Gemeinde Glück bringen würde.

Neben Luang Por Uppakutto gibt es noch viele andere einzigartige Statuen aus der buddhistischen Mythologie zu sehen, darunter Phra Mae Thorani, Nagaraja, Thao Wetsuwan sowie Elefanten und Pferde. Sie alle wurden von dem amtierenden Abt angefertigt, der ein leidenschaftlicher Bildhauer ist.

Einheimische berichteten, dass der Tempel während des Boon-Mahachart-Festivals, das normalerweise im März von den Tempeln im Nordosten veranstaltet wird, von Touristen überlaufen ist. Luang Por Uppakutto ist bei Besuchern, die Glück suchen, sehr beliebt, so die Dorfbewohner.