CHIANG MAI: In Chiang Mai wurde am frühen Donnerstagmorgen (20. April 2023) ein britischer Tourist festgenommen, der am späten Mittwochabend ein Hotel in der Nähe des Busbahnhofs von Chiang Mai im Bezirk Mueang in Brand gesetzt haben soll.

Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr gegen 23.00 Uhr zu dem Brand in dem Hotel in der Kaew Navarat Road im Tambon Wat Ked alarmiert. Feuerwehrleute eilten zum Brandort und löschten das Feuer innerhalb einer halben Stunde.

Lesen Sie auch: Brite soll Brand in Hotel gelegt haben

Sechs thailändische und ausländische Hotelgäste, die sich auf einen Balkon im dritten Stock gerettet hatten, wurden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht.

Um 02.00 Uhr morgens wurde die Polizeistation von Mae Ping alarmiert, weil ein Ausländer in einem Nudelgeschäft in der Ratanoskin Road in Tambon Wat Ked für Unruhe gesorgt und laut geschrien hatte.

Die Polizei nahm den Briten in Gewahrsam, um ihn zu beruhigen. Die Polizei wurde von den Hotelangestellten darüber informiert, dass er der Gast war, der angeblich sein Zimmer im zweiten Stock des Hotels in Brand gesetzt hatte.

Die Polizei lehnte es ab, den Briten zu identifizieren und sagte, er müsse noch zu seinem Motiv befragt werden. Die Aufnahmen der Sicherheitskameras des Hotels zeigten, wie der Mann schreiend durch das Hotel rannte, bevor er hinauslief und verschwand.

Polizei und Feuerwehr untersuchten den Brandort und stellten fest, dass das Feuer von Zimmer 203 ausging, in dem der 27-jährige Brite wohnte.

Ein Rezeptionist, Sahasawas, 23, sagte der Polizei, dass der Brite am Mittwochmittag allein eingecheckt habe. Um 22.00 Uhr kam er an die Rezeption, schrie den Rezeptionisten an und drohte Sahasawas, ihn zu verletzen, woraufhin dieser in das Büro ging, um ihm auszuweichen.

Der Rezeptionist sagte, er habe um 23.00 Uhr Rauch gerochen, und als er nachsah, stellte er fest, dass Rauch aus dem Zimmer 203 kam.

Sechs Hotelgäste, die in ihren Zimmern festsaßen und später gerettet wurden, sagten, sie hätten Rauch gerochen. Als sie aus ihren Zimmern kamen, fanden sie den Flur voller Rauch vor. Da sie den Ausgang nicht sehen konnten, beschlossen sie, auf den Balkon zu klettern und auf Hilfe zu warten.

Der Hotelmanager erklärte der Polizei, dass es sich bei dem Brand definitiv um Brandstiftung handelte, da das Zimmer über ein Sicherheitsbremssystem verfügt, das einen Kurzschluss verhindert.

Der Manager sagte, dass das Hotel schwer beschädigt worden sei und die Reparaturen etwa sieben Tage dauern würden. Er schätzte den Schaden auf etwa 200.000 bis 300.000 Baht, nicht eingerechnet den Wert des Gästeverlustes während der Reparaturzeit.