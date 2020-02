Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

THAILAND: In den acht am stärksten von Smog betroffenen Provinzen im Norden des Landes hat die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag die Brandrodung auf Feldern verboten.

Laut dem Generaldirektor Monthon Sudprasert gilt das Verbot bis April in den Provinzen Chiang Mai, Phrae, Nan, Phayao, Tak, Lamphun, Lampang und Mae Hong Son. Die Agentur für Geoinformatik und Entwicklung der Weltraumtechnologie (GISTDA) hatte in diesen Regionen an 789 Standorten Feinstaub festgestellt. Monthon sagte weiter, seine Behörde habe in diesen Gebieten Maßnahmen zur Bekämpfung von Waldbränden getroffen.