Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.18

Rund eine Million Baht Sachschaden entstand bei einem Brand auf dem Markt an der Uttarakit Road. Foto: The Thaiger

KRABI: Der Markt an der Uttarakit Road in der Innenstadt Krabis wurde am frühen Donnerstagmorgen durch ein Feuer zerstört.

Laut der Polizei brach der Brand kurz nach 2 Uhr morgens aus. Die Feuerwehr kam mit vier Löschfahrzeugen und brauchte etwa eine halbe Stunde, um das Feuer zu kontrollieren. Ein benachbartes Haus wurde durch den Brand beschädigt. Mehr als 20 Gasflaschen aus Geschäften mussten abtransportiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden Straßen gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die forensische Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf eine Million Baht geschätzt. Captain Teerayut Poerat von der Stadtpolizei Krabi sagte „The Thaiger“: „Während ich in der Nähe des Busbahnhofs patrouillierte, sah ich Rauch und Feuer. Einheimische halfen, die Flammen zu löschen, bevor wir Feuerwehrleute anriefen."