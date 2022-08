Von: Björn Jahner | 08.08.22

EILMELDUNG – BANGKOK: Am Montag brach in einem Gebäude auf dem Gelände der Joint United States Military Advisory Group Thailand (Jusmagthai) in Bangkok ein Feuer aus, das von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Das Gebäude befindet sich in der Nachbarschaft von der deutschen Botschaft.

Das Büro für Katastrophenvorbeugung und -minderung in Bangkok meldete den Brand in einem zweistöckigen Gebäude um 19.35 Uhr, der 20 Minuten später gelöscht werden konnte.

Das Gebäude befand sich auf dem Jusmagthai-Gelände in der Nähe der deutschen Botschaft. Es wurden keine Verletzten oder Todesopfer gemeldet.

Die Ursache des Brandes wird derzeit noch untersucht.