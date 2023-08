Brand in Tiroler Hotel - Polizei vermutet TiefkÃ¼hl-Panne als Ursache

Von: Redaktion (dpa) | 07.08.23

ST. JOHANN IN TIROL: Im österreichischen Bundesland Tirol sind 33 Urlauber aus einem brennenden Hotel in Sicherheit gebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging das Feuer am Vorabend wahrscheinlich vom Restaurant des Betriebs in St. Johann in Tirol aus. Der Koch habe vermutlich feuchte Tiefkühlware in eine heiße Pfanne mit Speiseöl gegeben und so den Brand ausgelöst, der sich über den Dunstabzug auf den hölzernen Dachstuhl des Gebäudes ausgebreitet habe.

Um die Flammen und den Rauch zu bekämpfen, rückten 145 Feuerwehrleute aus. Das Hotel wurde schwer beschädigt, es gab jedoch keine Verletzten. Die Urlauber wurden in umliegenden Hotels untergebracht. Die Polizei machte keine Angaben zur Herkunft der Gäste.