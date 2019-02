BANGKOK: Es ist wohl der Albtraum eines jeden Besitzers oder Mieters eines Hochhaus-Apartments.

Im Lumpini Condominium an der Nawamin Road im östlichen Stadtgebiet von Bangkok entfachte am Mittwoch zu später Stunde ein Brand, weshalb das 24 Stockwerke umfassende Condominium komplett geräumt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr in einer Wohnung in der zweiten Etage des Gebäudes, in der sich zwei Personen und ein Hund aufhielten. Gemäß den Ermittlungen soll ein elektrischer Kurzschluss zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Fünf Personen erlitten Rauchvergiftungen und wurden ins Phayathai Hospital zur Behandlung eingeliefert. Für die restlichen Bewohner hatte der Vorfall eine lange Nacht zur Folge. Sie kamen mit dem Schrecken davon.