Von: Björn Jahner | 03.02.23

LAMPANG: In Lampang im Norden des Landes entfachte im Wat Phae Luang, einem bedeutenden antiken buddhistischen Tempel, am Donnerstag (2. Februar 2023) in den Abendstunden ein Brand.

Die Polizei und die Stadtverwaltung Thoen wurden gegen 19.00 Uhr über den Brand im Wiharn Luang informiert, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Der Brand konnte von den Einheimischen innerhalb von 45 Minuten selbst gelöscht werden, so dass die Flammen nicht auf die benachbarten Gebäude übergreifen konnten.

Die Restaurierungsarbeiten an dem 176 Jahre alten Tempel waren bereits im Gange, weshalb das Gebäude von einem Bambusgerüst umgeben war, als der Brand in einem zentralen Bereich des Tempels entfachte.

Durch den Brand wurde das Dach des Tempels erheblich beschädigt.

Laut Siam Rath wurde ein Pressefotograf, der vor Ort war, verletzt und ins Krankenhaus gebracht, nachdem er auf einen Nagel in einem heruntergefallenen Sparren getreten war.