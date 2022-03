Von: Björn Jahner | 27.03.22

SAMUT PRAKAN: Am Sonntag ereignete sich eine Explosion auf einem Öltanker auf dem Chao-Phraya-Fluss in der Nähe der Anlegestelle des Forts Phra Chula Saphan 2 in Bangkoks Nachbarprovinz Samut Prakan. Bei dem Unglück kam eine Person ums Leben, als sie probierte, von dem brennenden Schiff zu springen.

Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „Thai PBS“ folgend kam das Schiff aus Koh Si Chang in der Ostküstenprovinz Chonburi und hatte drei Millionen Liter Öl geladen.



Nach Aussage der Feuerwehr ereignete sich die Explosion gegen 13.40 Uhr auf dem Öltanker Ampar 8 Bangkok, als das Schiff seinen Zielort erreicht hatte. Bereits aus weiter Ferne war eine schwarze Rauchsäule zu sehen.



Der Brand konnte innerhalb von einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Der Grund für das Unglück ist bisher unbekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen, so die Polizei.