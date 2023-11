Brand auf jüdischem Teil des Wiener Zentralfriedhofs

WIEN: Nach dem Brand eines Vorraums der jüdischen Zeremonienhalle auf dem Wiener Zentralfriedhof ermittelt der Verfassungsschutz.

Wie die Polizei mitteilte, war bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch ein Sachschaden entstanden - verletzt wurde niemand. «An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt», schrieb der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, auf der Plattform X (vormals Twitter). Spitzenpolitiker äußerten sich entsetzt zu dem Vorfall. «Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Österreich ist in den letzten Wochen signifikant gestiegen. Das muss aufhören», forderte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Brandursache war laut Polizei Wien vorerst unklar.