SYDNEY (dpa) - Fluglinien weltweit kämpfen zunehmend mit den gestiegenen Kosten für Treibstoff und Personal.

Der Verband IATA kürzte daher anlässlich seiner Generalversammlung in Sydney am Montag seine Gewinnerwartungen für die Branche um 12 Prozent auf 33,8 Milliarden US-Dollar (rund 29 Mrd Euro). Damit dürften die Gewinne der Fluglinien weltweit deutlich geringer ausfallen als im Rekordjahr 2017. Damals verdienten die Konzerne der Branche nach Angaben des Verbands mit 38 Milliarden Dollar so viel wie noch nie - dies war aber zum Teil auch durch steuerliche Einmaleffekte begünstigt..