Brainstorming in der Walking Street

Von: Björn Jahner | 15.03.23

PATTAYA: Am Dienstag (14. März 2023) fand in der Walking Street in den Abendstunden ein Treffen zwischen der Polizei, Beamten des Rathauses und Geschäftsinhabern statt.

Die Stadt plant, die Anzahl der Motorradtaxifahrer auf der Walking Street zu reduzieren und sie in nahegelegene Gebiete zu verlegen, da es immer noch zu viele Beschwerden über das Fahren in der Fußgängerzone gibt.

Müllwagen werden neu auch nachts um 03.00 Uhr den Müll abholen, und man erwartet eine Zusammenarbeit mit den Geschäftsinhabern.

Weitere Themen waren Beschwerden über aggressive Hausierer, die mit Flugblättern für bestimmte Veranstaltungen werben, über zu viele Motorräder von Mitarbeitern, die in nahegelegenen Gassen parken, und über das Rauchen in der Öffentlichkeit, wobei für beide Probleme keine unmittelbaren Lösungen genannt wurden.

Die laufende Diskussion über die Größe der Werbetafeln sowie Leuchtreklamen der Bars, Clubs und Restaurants, die kleiner und flacher an den Hauswänden angebracht werden sollen, wurde bei diesem Treffen nicht angesprochen.



Die Stadt hat stattdessen in letzter Zeit verstärkt versucht, viele kleinere Probleme in der Walking Street zu lösen, da immer mehr Touristen in diese Gegend zurückkehren.

Die Beamten der Stadt Pattaya waren besonders darauf bedacht, alle kleineren Probleme zu lösen, bevor die großen chinesischen Reisegruppen zurückkehren, die bereits in kleinerer Zahl gekommen sind.