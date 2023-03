LOEI: Der Phu-Kradueng-Nationalpark in Loei wurde wegen häufiger Brände bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen, teilten die Parkbehörden am Dienstag (28. März 2023) mit.

Der Leiter des Parks, Adisorn Hemthanon, sagte, dass Touristen nur die touristischen Servicezentren Sri Than und Wang Kwang besuchen dürfen, während das bewaldete Gebiet für sie tabu bleibt.

Die Anordnung besagt, dass jeder, der in einer Notsituation den Park betreten muss, eine Erlaubnis des Parkleiters einholen muss. Zuwiderhandlungen werden mit einer Höchststrafe von 100.000 Baht geahndet.

Khun Adisorn sagte, dass das Betreten des Parks wegen der häufigen Brände, insbesondere in den trockenen Monaten März und April, verboten werden musste. Daher werden die Menschen zu ihrer eigenen Sicherheit ferngehalten.

In den Provinzen des Nordens kommt es während der Trockenzeit häufig zu Waldbränden, die eine starke PM2,5-Belastung verursachen.

Am 23. März gab der Leiter des Phu-Chi-Fa-Nationalparks in Chiang Rai, Witthaya Buaphol, ebenfalls bekannt, dass der Park bis auf Weiteres für Besucher geschlossen wird.

Ein Waldstück auf einem Gipfel in den Phu-Chi-Fa-Bergen geriet am Donnerstag um 15.00 Uhr in Brand. Der Park im Bezirk Thoeng von Chiang Rai liegt an der Grenze zu Laos, und der Parkleiter vermutet, dass der Brand jenseits der Grenze in Laos entstanden ist