Boxer aus Pattaya sollen im Mord involviert sein

RANONG/PATTAYA: Bis zu 16 Boxer eines Camps in Pattaya sollen in einen Mord in Ranong involviert sein.

Das berichtet „Daily News“. Das Gericht in Ranong habe bereits Haftbefehle gegen sechs Verdächtige wegen Verschwörung zum Mord ausgestellt. Weitere zehn Haftbefehle könnten folgen. In der Nacht zum 22. Juli war im Unterbezirk Khao Niwet ein 35-jähriger Mann erschossen worden, der in Pattaya in dem Boxcamp trainiert hatte. Die Polizei ist sich sicher, zwei der mutmaßlichen Schützen zu kennen. Beide sind auf der Flucht. Die Beamten haben den bei der Tat benutzten Isuzu beschlagnahmt, fahnden aber weiter nach einem Ford Fiesta. Ein Sprecher des Boxcamps hat jegliche Beteiligung an dem Tötungsdelikt bestritten.