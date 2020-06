Written by: Redaktion DER FARANG

Menschenleere Shopping Mall in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die thailändische Wirtschaft wird nach Berechnungen der Bank von Thailand (BoT) in diesem Jahr um 8,1 Prozent schrumpfen. Die jüngste Prognose für 2020 ist schlechter als die während der Finanzkrise im Jahr 1997 mit 7,6 Prozent.

Im März hatte die Zentralbank vorausgesagt, die Wirtschaft würde in 2020 um 5,3 Prozent schrumpfen. Die tiefere Kontraktion ist hauptsächlich das Ergebnis einer schwächeren Auslandsnachfrage, insbesondere im Tourismus und bei den Exporten, heißt es bei der Zentralbank. Diese verschlechterte ihre Prognose des Exportrückgangs von 8,8 auf 10,3 Prozent, während sie gleichzeitig die Zahl der ausländischen Touristen, die in diesem Jahr ankommen, von 15 Millionen auf 8 Millionen senkte. In der zweiten Hälfte dieses Jahres soll die Zahl der ausländischen Touristen nur noch 1 Million betragen.

Auch die Inlandsnachfrage, sowohl der private Konsum als auch die privaten Investitionen, werden stärker schrumpfen als bisher angenommen. Beschäftigung und Einkommen sollen zurückgehen. Dennoch zeigen die wirtschaftlichen Aktivitäten nach Lockerung der Beschränkungen Anzeichen einer Verbesserung.

Die Zentralbank äußerte die Befürchtung, dass ein stärkerer Baht der Erholung einen Schlag versetzen könnte. Daher plant sie, die Entwicklungen an den Devisenmärkten genau zu beobachten und die Notwendigkeit der Umsetzung zusätzlicher angemessener Maßnahmen zu beurteilen. Angesichts der Politik der quantitativen Lockerung mehrerer Zentralbanken wird die Bank von Thailand die höheren ausländischen Kapitalzuflüsse genau beobachten.