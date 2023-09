Von: Björn Jahner | 02.09.23

BANGKOK: Die Bank of Thailand (BOT) prüft die Finanzpolitik der neuen Regierung, insbesondere das von der Pheu-Thai-Partei vorgeschlagene 10.000-Baht-Digitalgeld-Wahlgeschenk, das im nächsten Jahr zu einem BIP-Wachstum von rund 3 Prozent beitragen soll.

Sakkapop Panyanukul, Direktor der Abteilung für Wirtschaft und Politik der BOT, sagte, dass die Zentralbank auf weitere Details über das Zuwendungsprogramm und andere wichtige finanzpolitische Maßnahmen wartet, bevor sie eine Finanzprognose für die thailändische Wirtschaft im nächsten Jahr erstellt. Auf der Grundlage eines Multiplikatormodells für einmalige Bargeldtransfers geht die Zentralbank jedoch davon aus, dass das Programm ein Gesamtbudget von etwa 500 Mrd. Baht erfordern wird, was das BIP-Wachstum im Jahr 2024 um etwa 3 Prozent erhöhen wird.

Sakkapop erklärte, dass die Zentralbank ihre Wachstumsprognose für 2023 aufgrund der weltweiten Konjunkturabschwächung und der langsamen Erholung Chinas auf 3,6 Prozent revidieren könnte. Trotz des Rückgangs der thailändischen Exporte im zweiten Quartal dieses Jahres hat die Inlandsnachfrage jedoch zugenommen und könnte das Wirtschaftswachstum zusammen mit der Wiederbelebung des Tourismussektors unterstützen. Er fügte hinzu, dass der Index der Verbraucherstimmung im August zwar aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Bildung einer neuen Regierung niedriger war als im Juli, sich der Index jedoch in den nächsten drei Monaten nach der Bildung der neuen Regierung verbessern dürfte.

Der Direktor stellte fest, dass die Zahl der ausländischen Touristen auch in der Nebensaison weiter anstieg, was die Aktivität im Dienstleistungssektor ankurbelte. Die Zahl der ausländischen Ankünfte stieg im Juli auf 2,49 Millionen, gegenüber 2,24 Millionen im Vormonat, was vor allem auf Touristen aus China, Malaysia, Europa und Russland zurückzuführen ist.

Die Zentralbank hatte zuvor ein Wachstum von 3,8 Prozent für 2024 prognostiziert.