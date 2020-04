Bosch entwickelte die Motoren

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 18.04.20

THAILAND: Swag EV zeigt in seinem ersten Showroom in Thailand auf dem Bangkoker Siam Square One Elektromotorräder.

Sie werden mit austauschbaren Akkus geliefert. Der vollständige Ladevorgang an einer Steckdose dauert zwei bis drei Stunden. Mit voller Ladung kann eine Strecke von 80 bis 90 Kilometern zurückgelegt werden. Erhältlich sind die beiden Modelle Type-X und das Type-S zum Preis von 65.900 bzw. 62.900 Baht. Die 2000-W-Nabenmotoren wurden vom deutschen Automobilzulieferer Bosch entwickelt, den 60-Volt-Akku liefert Samsung.