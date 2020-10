Zum Thema «Premier Boris Johnson stimmt Großbritannien auf harten Bruch mit EU ein» berichtet dpa wie folgt

Von: Redaktion (dpa) | 16.10.20 | Aktualisiert um: 18:45

LONDON: Premier Boris Johnson stimmt Großbritannien auf harten Bruch mit EU ein

Johnson hatte der Europäischen Union ursprünglich eine Frist bis zum 15. Oktober für eine Einigung auf den Handelsvertrag gesetzt, der die wirtschaftlichen Beziehungen ab 2021 regeln soll. Am Freitag sagte er, die EU habe offenkundig kein Interesse an einem von Großbritannien gewünschten Freihandelsabkommen wie mit Kanada. Dementsprechend erwarte man nun eine Beziehung wie mit Australien, also ohne Vertrag. Gleichwohl ließ sich Johnson eine Hintertür offen, doch noch weiter mit der EU über einen Handelspakt zu verhandeln. Dafür müsse die EU aber ihre Haltung ändern.

