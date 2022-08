BANGKOK: Chao Phraya River Express Co. bietet an zwei Terminen im August einen Bootstrip nach Koh Kret an:

Sonntag, 14. August 2022

Sonntag, 28. August 2022

Option 1: Das Expressboot startet am Sathon-Pier (Karte) an der BTS-Station Saphan Taksin (S6 / Karte) um 10.00 Uhr, die Rückfahrt ab dem Wat Poramai Yikawat Pier (Karte) erfolgt um 15.00 Uhr. Das Hin- und Rückfahrtticket kostet 150 Baht im Vorverkauf und 180 Baht am Ausflugstag. One-Way-Tickets werden für 100 Baht angeboten

Option 2: Das Expressboot startet am Phra Nang Klao Pier (Karte) an der MRT-Station Phra Nang Klao Bridge (PP08 / Karte) um 11.00 Uhr, die Rückfahrt ab dem Wat Poramai Yikawat Pier (Karte) erfolgt um 15.00 Uhr. Das Hin- und Rückfahrtticket kostet 60 Baht im Vorverkauf und 70 Baht am Ausflugstag. One-Way-Tickets werden für 40 Baht angeboten

Das Chao-Phraya-Eiland Koh Kret (Karte) ist für sein Töpferhandwerk im ganzen Land bekannt und aufgrund seiner Nähe zu Bangkok ein beliebtes Ausflugsziel der smoggeplagten Hauptstädter. Mehr über Koh Kret erfahren Sie in der Reportage „Ausflug zur Töpferinsel der Mon“

Ticketreservierung auf Facebook, unter der Rufnummer 086-331.4215 und über LINE @cpxboattour.