Bootsmigranten der «Sea-Watch 4» in Palermo eingetroffen

ROM: Das deutsche Rettungsschiff «Sea-Watch 4» ist am Mittwoch mit 353 Migranten an Bord am Zielhafen Palermo auf Sizilien eingetroffen. Kurz danach begann der Wechsel der Menschen auf eine italienische Quarantäne-Fähre, wie die Organisation Sea-Watch auf Twitter mitteilte. «Fast zwei Wochen sind seit unserer ersten Seenotrettung vergangen, und die Menschen an Bord, darunter Frauen und Kinder, sind jetzt erschöpft», hieß es weiter.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos kamen rund 100 unbegleitete Minderjährige auf dem privaten Rettungsschiff in Palermo an. Das Boot wird von einem breiten Bündnis betrieben - darunter ist die Evangelische Kirche in Deutschland.

Alle Bootsmigranten müssen in Italien zunächst in eine zweiwöchige Corona-Isolation. Dafür setzt die Regierung in Rom auch mehrere Quarantäne-Schiffe ein. In der Regel ersucht Italien andere EU-Länder um Hilfe durch Übernahme von Menschen von Rettungsschiffen.

Im Laufe des Sommers war die Zahl der ankommenden Migranten in dem Mittelmeerland stark in die Höhe geschnellt. Viele Auffanglager auf Sizilien und Lampedusa sind überfüllt. Die steigenden Zahlen sorgten für Unmut in einigen Ankunftsorten. Der sizilianische Regionalpräsident Nello Musumeci hatte Ende August versucht, neue Aufnahmen per Dekret zu stoppen. Doch Rom untersagte dieses Vorgehen.