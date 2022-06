Von: Björn Jahner | 10.06.22

PATTAYA: Das Marine Department von Pattaya hat 150 Wassersportanbieter und Bootsbetreiber aufgefordert, die Sicherheit auf dem Wasser zu erhöhen, nachdem die Zahl ausländischer und inländischer Touristen in der Stadt gestiegen ist.

Ekkarat Kantharo, Direktor des Marine Department der Region 6, führte am Mittwoch (8. Juni 2022) den Vorsitz bei einer Versammlung von 150 Bootsbetreibern, auf der die Wassersicherheitsmaßnahmen erörtert wurden, die von allen Betreibern eingehalten werden müssen.

Der Direktor erklärte, dass alle Bootsbetreiber ihr Metier beherrschen müssten, da sie für das Leben aller Passagiere verantwortlich seien. Sie müssen das Boot regelmäßig überprüfen, damit die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit jederzeit gewährleistet ist, insbesondere den Bootsrumpf und die Sicherheitsausstattung, wie z.B. Schwimmwesten etc., da viele Boote seit dem Ausbruch der Pandemie nicht mehr im regelmäßigen Betrieb waren.

Nach Angaben von Khun Ekkarat hat die Stadt Pattaya wegen der steigenden Zahl von Touristen sechs weitere Anlegestellen am Bali-Hai-Pier in Pattaya und drei auf Koh Larn eingerichtet. Der Stadt wurde außerdem ein Budget von 125 Millionen Baht für den Kauf von Markierungsbojen zugewiesen, mit denen die Aktivitätszonen im Meer abgegrenzt werden sollen, während alle Boote einer Geschwindigkeitsbegrenzung unterliegen. Alle Bootsbetreiber, so betonte der Direktor, müssen ihren Betrieb um 18.00 Uhr einstellen.