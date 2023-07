Boote schmuggelten 300.000 Liter Diesel

RAYONG: Zwei Boote, die mehr als 300.000 Liter Dieselkraftstoff schmuggelten, wurden am Samstag (1. Juli 2023) in Rayong von Beamten der Royal Thai Navy und des Thai Maritime Enforcement Command Centre beschlagnahmt. Beide Schiffe wurden in der Prasae-Bucht in der Küstenprovinz entdeckt.

Bei dem ersten beschlagnahmten Schiff handelte es sich um ein kleines Transportschiff, das für den Transport von Treibstoff umgebaut worden war.

Es hatte schätzungsweise 200.000 Liter illegalen Dieselkraftstoff geladen, so die Beamten.

Das zweite war ein hölzernes Fischerboot. Es war mit schätzungsweise 100.000 Litern illegalem Dieselkraftstoff beladen, so die Beamten.

Sie fügten hinzu, dass 11 Besatzungsmitglieder der beiden Schiffe verhaftet worden seien.

Die Beamten erklärten, dass sie die Schmuggler aufgrund von Informationen ausfindig machen konnten, die sie nach einer früheren Beschlagnahmung von Schiffen, die Treibstoff schmuggelten, erhalten hatten.

Am 17. Juni 2023 beschlagnahmten die Behörden des dritten Marinegebietskommandos zwei Schiffe mit schätzungsweise 290.000 Fässern geschmuggelten Öls vor Koh Sichang im Bezirk Si Racha der Provinz Chonburi.

Dreizehn Besatzungsmitglieder der beiden Schiffe wurden verhaftet. Sie lieferten den Behörden Informationen über den Schmuggel, die zur Beschlagnahmung der beiden Schiffe am Samstag vor der Provinz Rayong führten.