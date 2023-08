PHETCHABURI: In Phetchaburi in der südlichen Zentralregion von Thailand suchen die Rettungskräfte nach zwei Touristen, die vermisst werden, nachdem ihr Ausflugsboot am Samstagabend (12. August 2023) in der Bucht von Bang Tabun von einer Wasserhose getroffen wurde.

Der Unfall ereignete sich etwa 15 Meter vom Ufer entfernt im Bezirk Ban Laem von Phetchaburi. Der Bootsbetreiber und sieben Touristen (drei Männer und vier Frauen) mussten nach dem Kentern des Bootes ans Ufer schwimmen, aber zwei Männer werden noch vermisst.

Der Bootsbetreiber sagte, dass er sieben Passagiere auf eine Tour mitgenommen habe, als plötzlich eine Wasserhose das Boot traf und zum Kentern brachte. Nach Aussage des Bootbetreibers trug keiner der Touristen Schwimmwesten. Die beiden vermissten Männer sollen versucht haben, den anderen fünf Touristen beim Schwimmen ans Ufer zu helfen, so der Bootsbetreiber.