Von: Björn Jahner | 30.06.23

BANGKOK: Thailand erlebt einen Boom bei internationalen Filmproduktionen. Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Tipanan Sirichana wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres über 200 ausländische Filme im Land gedreht. Dies führte zu einem Umsatz von etwa 1,84 Milliarden Baht und ist das Ergebnis der proaktiven Bemühungen der thailändischen Regierung, das Land als attraktiven Drehort für Filmemacher aus aller Welt zu positionieren.

„Die Anzahl der Produktionen ist um 12 gestiegen und die gestiegenen Einnahmen von 132,8 Millionen Baht zeigen ein robustes Wachstum in diesem Sektor“, sagte Tipanan und wies auf einen positiven Trend im Vergleich zum Vorjahr hin. Sie erwähnte auch das aktuelle Kinoprojekt von Warner Bros Discovery, das sich um die thailändische Küche dreht und das bekannte Schauspielerduo Prin „Mark“ Suparat und Kimberley Anne Woltemas beinhaltet. Der Film wird demnächst auf HBO und HBO Go ausgestrahlt.

Seit 2016 wurden insgesamt rund 740 ausländische Filme in Thailand gedreht, die einen Umsatz von 4,86 Milliarden Baht generierten. Trotz der Covid-19-Krise wurden 121 Filme produziert, was die Widerstandsfähigkeit der Filmindustrie beweist, berichtete die „Bangkok Post“. Die Übergangsregierung betrachtet das internationale Filmschaffen als wichtige Einnahmequelle für das Land.

Anfang dieses Jahres beschloss das Kabinett, die Rabatte für Filmproduzenten von 15 Prozent und 20 Prozent auf 20 Prozent und 30 Prozent für die nächsten zwei Jahre zu erhöhen. Der maximale Rabatt pro Film wurde auf 150 Millionen Baht angehoben, was eine deutliche Steigerung gegenüber der vorherigen Obergrenze von 75 Millionen Baht darstellt. Tipanan kommentierte:

„Dieser strategische Schritt hat Filmemacher ermutigt, Thailand als Drehort zu bevorzugen.“

In Pattaya an der Ostküste des Landes wurde kürzlich die beliebte chinesische Reality-TV-Spielshow „Keep Running“ gedreht. Die Serie, in der bekannte chinesische Persönlichkeiten aufregenden Herausforderungen und komödiantischen Sketchen gegenüberstehen, trägt maßgeblich zum Anstieg des chinesischen Tourismus in Pattaya bei.

Mit der Amazing Film Festival Experience und dem Pattaya Film Fest fanden im Juni gleich zwei aufsehenerregende Filmfestivals in Pattaya statt. Die „Designated Areas for Sustainable Tourism Administration“ (DASTA) fördert Pattaya zudem als Filmproduktionszentrum und „Stadt des Films“ im Rahmen des „UNESCO Creative Cities Network“ (UCCN).