Von: Björn Jahner | 26.05.22

Foto: The Nation

NARATHIWAT: Ein Soldat und zwei freiwillige Helfer des Verteidigungsministeriums wurden verletzt, als am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr eine Gruppe von Aufständischen das Feuer eröffnete und Rohrbomben auf die Militärpolizeistation Tak Bai im Tambon Jeh He des Bezirks Tak Bai in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden des Landes warf.

Nach Angaben der Militärpolizei eröffnete eine unbekannte Anzahl von Angreifern das Feuer und warf Brandsätze auf die Station, woraufhin das Gebäude in Brand geriet und es zu einem Schusswechsel kam.

Der Lärm der Schüsse erschreckte sowohl thailändische als auch malaysische Einwohner, da die Station direkt an der Grenze liegt. Während sich die Menschen auf der malaysischen Seite des Grenzzauns versammelten und die Kämpfe beobachteten, gingen die Menschen auf der thailändischen Seite in Deckung.

Nachdem sich die Angreifer zurückgezogen hatten und die Schießerei endete, wurden ein Soldat und zwei freiwillige Helfer angegriffen, die an einem Sicherheitskontrollpunkt vor der Polizeistation stationiert waren. Beide wurden durch einen Bombensplitter verletzt, einer der beiden Soldaten schwer. Sie wurden zur Erstversorgung ins Tak Bai Hospital gebracht, bevor sie ins Provinzkrankenhaus von Narathiwat verlegt wurden.

Eine weitere Explosion soll sich vor einem Lebensmittelgeschäft im Dorf Ban Taba im Tambon Jeh He ereignet haben. Bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Polizei riegelte alle Explosionsorte für die Bombenentschärfungsteams ab.

Nach langen Jahren der Ruhe ist seit 2004 eine separatistische Bewegung im tiefen Süden Thailands aktiv, die insbesondere in den Provinzen Narathiwat, Pattani und Yala Bombenanschläge durchführen und Gegner ermorden. Seit Januar 2004 sind auf diese Weise mehr als 800 Menschen umgekommen.