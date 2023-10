NARATHIWAT: Wie die örtliche Polizei mitteilte, explodierten am Samstag (21. Oktober 2023) in den frühen Morgenstunden an vielen Orten in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden Thailands selbstgebaute Bomben.

Durch die Explosionen wurden mehr als 10 Strommasten in den Bezirken Sungai Kolok und Tak Bai in der von Aufständen heimgesuchten Provinz umgestürzt und die Fassade eines Goldladens in Tak Bai schwer beschädigt.

Foto: The Nation

Es gab keine Berichte über Verletzte oder Todesopfer.

Die offenbar koordinierten Anschläge ereigneten sich gegen 01.30 Uhr, als ein improvisierter Sprengsatz in einem Feuerlöscher, der an der Eingangstür des Goldladens versteckt war, explodierte.

Etwa 50 Meter entfernt feuerte eine unbekannte Anzahl von Bewaffneten Schüsse aus M-16 und AK-47-Sturmgewehren auf einen Sicherheitskontrollpunkt ab. Es kam zu einem Feuergefecht zwischen den Angreifern und den sieben Beamten des Kontrollpunkts, das über eine halbe Stunde dauerte.

Die Angreifer flüchteten später in die Dunkelheit, als die Verstärkung von Polizei und Militär eintraf.

Foto: The Nation

Etwa 200 Meter vom Kontrollpunkt entfernt wurde durch eine Bombenexplosion ein Strommast am Straßenrand zerstört. Eine nicht explodierte selbstgebaute Bombe wurde am Fuß eines anderen Strommastes in der Nähe gefunden. Die Polizei sperrte das Gebiet für weitere Untersuchungen nach Sonnenaufgang ab.

Zwei weitere selbstgebaute Bomben wurden am Fuß eines Strommastes am Straßenrand im Bezirk Tak Bai gefunden. Das Gebiet wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt.

Im Bezirk Sungai Kolok detonierten zwei unter zwei Strommasten angebrachte Sprengsätze. Durch die Wucht des Aufpralls wurden 10 Masten umgestürzt und ein Teil der Verbindungsstraße zwischen Tak Bai und Sungai Kolok blockiert. Die selbstgebauten Bomben waren nach Angaben der Polizei in Feuerlöschern versteckt.

Auch in Sungai Kolok berichteten Dorfbewohner von einer Explosion an einem Strommast, der durch den Aufprall umgestürzt war. Ein nicht explodierter Sprengsatz in einem Feuerlöscher wurde am Fuß eines benachbarten Strommastes gefunden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.