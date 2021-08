Bombenleger-Prozess wird fortgesetzt

BANGKOK: Der Prozess gegen die mutmaßlichen zwei uigurischen Bombenleger vom Erawan-Schrein soll im kommenden Monat nach langer Pause fortgesetzt werden. Die Justiz wartet auf einen Gerichtsdolmetschers aus China.

Bei dem Bombenanschlag am 17. August 2015 waren 20 Menschen umgekommen und weit über 100 verletzt worden. Der Polizei zufolge soll Adem Karadag die Bombe am Erawan-Schrein platziert haben, Yusufu Meirili den Sprengsatz per Fernbedienung ausgelöst haben. Über das Motiv des verheerenden Anschlags wird nach wie vor spekuliert. Es könnte ein Racheakt gewesen sein, weil die thailändische Regierung kurz zuvor 109 nach Thailand geflohene Uiguren in die Volksrepublik abgeschoben hatte. Eine weitere Theorie: Das Attentat soll ein Netzwerk verursacht haben, das Uiguren aus China u.a. nach Thailand geschmuggelt habe und von thailändischen Behörden aufgedeckt worden sei.

Adem Karadag (alias Bilal Mohammed), damals 31, und Yusufu Mieraili, damals 28, wurden innerhalb von zwei Wochen nach dem Attentat verhaftet. Die beiden Chinesen zählen zu der ethnischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang. Beide sitzen seit September 2015 in Militärhaft. Obwohl die Polizei nach dem Attentat 17 Haftbefehle erwirkte, konnte sie nur die beiden Uiguren festnehmen. Seitdem wurden die Gerichtsverfahren gegen sie mehrfach verzögert oder zurückgestellt. Beide plädieren auf nicht schuldig.