MAE SOT: Zwei Bomben explodierten am Samstagabend in der Nähe der ersten thailändisch-myanmarischen Freundschaftsbrücke im Bezirk Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand.

Die erste Bombe detonierte um 19.20 Uhr auf der myanmarischen Seite der Grenze am Grenzkontrollpunkt Myawaddy–Mae Sot und beschädigte ein Auto.

Die zweite Bombe explodierte kurz darauf auf dem Bayinnaung-Markt, etwa 1 Kilometer vom Kontrollpunkt Myawaddy–Mae Sot entfernt, ebenfalls auf der myanmarischen seite der Grenze.

Sicherheitsbeamte in Mae Sot erklärten, bei den Anschlägen seien improvisierte Sprengsätze verwendet worden. Es gab keine Berichte über Verletzte.

Thailändische Beamte sagten, die Bomben seien wahrscheinlich von einer Gruppe gelegt worden, die sich gegen das Militärregime in Myanmar stellt. Das Land befindet sich seit einem Putsch des Militärs im Februar letzten Jahres im Bürgerkrieg.

Dies ist bereits der zweite Bombenanschlag auf der myanmarischen Seite der Grenze zwischen Myawaddy und Mae Sot in diesem Jahr. Der erste Vorfall ereignete sich am 23. April 2022, als eine Autobombe am Fuße der ersten thailändisch-myanmarischen Freundschaftsbrücke in der Nähe des Grenzkontrollpunkts Myawaddy-Mae Sot explodierte und ein vierstöckiges Gebäude sowie Geschäfte in der Nähe beschädigte.