Blutspuren am Anschlagsort. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Strafgericht hat zwei Männer vom Vorwurf freigesprochen, Anfang 2014 eine Granate gegen regierungsfeindliche Demonstranten geworfen zu haben.

Die beiden Männer wurden beschuldigt, Sprengstoff besessen und einen Menschen ermordet zu haben. Sie waren nach dem Bombenanschlag auf Demonstranten festgenommen worden, die das People’s Democratic Reform Committee unterstützten und die Regierung von Yingluck Shinawatra aus dem Amt drängen wollten. Die Explosion am 19. Januar 2014 am Siegesdenkmal tötete einen Demonstranten und verletzte zahlreiche Menschen. Das Gericht sprach am Donnerstag die beiden Angeklagten mangels Beweisen frei. Die Männer hatten behauptet, sie seien während der Militärhaft körperlich angegriffen und zum Geständnis gezwungen worden, heißt es auf der Website der thailändischen Anwälte für Menschenrechte. Das Gericht entschied auch, die Staatsanwaltschaft habe keine überzeugenden Beweise gegen die Angeklagten vorgebracht.