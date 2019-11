Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.19

NARATHIWAT: Eine Bombenexplosion hat am frühen Mittwochmorgen die Eisenbahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Sungai Padi und To Deng zerstört. Der Zugverkehr in Richtung Süden kam mehrere Stunden zum Erliegen.

Laut Polizei-Oberst Krisana Patanacharoen explodierte die offenbar von militanten Separatisten gelegte Bombe gegen 5.55 Uhr. Es gab keine Verletzten. Die Explosion beschädigte einen ein Meter langen Abschnitt der Strecke, etwa zwei Kilometer vom Bahnhof Sungai Padi entfernt. Züge von Bangkok nach Sungai Kolok im Bezirk Narathiwat mussten am Bahnhof Tanyong Mat halten, für aus dem Süden kommende Züge war Sungai Kolok die Endstation. Fahrgäste wurden mit Bussen von und nach Sungai Kolok transportiert. Der nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda hat im tiefen Süden verstärkte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet, um Regierungsbüros, Polizeistationen, überfüllte Gebiete, Touristenattraktionen und wichtige Orte zu schützen.