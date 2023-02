Foto: The Nation

YALA: Ein hochrangiger Polizeibeamter wurde getötet und vier weitere wurden verletzt, als eine Bombe explodierte, während sie einen Tatort in der südlichen Grenzprovinz Yala untersuchten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Polizeimajor Prasan Kongprasit, der Ermittlungsinspektor der Bezirkspolizeistation Bannang Sata, erlag den Verletzungen, die ihm ein selbstgebauter Sprengsatz zugefügt hatte.

Vier weitere Personen wurden durch Schrapnelle der Explosion verwundet. Dabei handelt es sich um den Polizeikorporal Suthat Mool-ngoen, den Polizei-Oberstabsfeldwebel Suwit Thanawong und den Polizeikorporal Kraisri Rojnotom. Der Name des letzten Opfers war noch nicht bekannt.

Die Beamten inspizierten einen Schauplatz an der Straße von Bannang Sata nach Thanto, wo in der Nacht zuvor zahlreiche Bagger und Straßenbaugeräte in Brand gesetzt worden waren.

Am Tatort kam es zu einem Schusswechsel zwischen Fallschirmjägern der Polizei und einer Gruppe mutmaßlicher Aufständischer. Als das bewaffnete Gefecht weiterging, wurden weitere Verstärkungen vom Militär und der Grenzschutzpolizei angefordert.

Die Gewalt in dem mehrheitlich muslimischen Land im tiefen Süden des Landes ist nach wie vor groß. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 29 Menschen getötet – durchschnittlich 2,5 pro Monat – und damit deutlich weniger als der monatliche Durchschnitt von vier in den letzten fünf Jahren. Die Zahl der Verletzten, 123, stieg laut Benar News jedoch im Vergleich zu 2021 um 156 Prozent.

„Obwohl dies einen Anstieg der Opferzahlen bedeutet, sind diese Zahlen im Vergleich zu den zehn Jahren zuvor, als mehr als zehnmal so viele Menschen getötet und sechsmal so viele verwundet wurden, nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, berichtete die Nachrichtenagentur.

Unter den Toten waren 38 Prozent Mitglieder der Sicherheitskräfte. Sie machten auch 68 Prozent der Verletzten bei der regionalen Gewalt im Jahr 2022 aus, heißt es in dem Bericht.

Die Zahl der Anschläge mit selbstgebauten Bomben ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Im Jahr 2022 gab es 69 Anschläge mit improvisierten Sprengsätzen (IED), durchschnittlich 5,75 pro Monat. In den Jahren 2020 und 2021 gab es dagegen nur 33 bzw. 19 IED-Anschläge, so der Bericht.

Im Jahr 2022 entschärfte das Bombenentschärfungskommando sechs Sprengsätze. Außerdem gab es sechs Granatenanschläge.

Andere Gewalttaten waren 11 Brandanschläge und acht Angriffe auf Mobilfunk- und Strommasten. Es gab etwa 11 separate Anschläge auf die Eisenbahn, darunter ein Bombenanschlag am 3. Dezember, bei dem 11 von 20 Güterwagen entgleisten. Am nächsten Tag folgte ein Bombenanschlag, der sich gegen die Rettungskräfte richtete.