Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.18

BRÜSSEL (dpa) - Auf dem Gelände des Brüsseler Flughafens ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.

Spezialisten der belgischen Armee haben den Sprengsatz in der Nacht zum Mittwoch «ohne Probleme» unbrauchbar gemacht, wie der Airport der belgischen Hauptstadt am Mittwoch mitteilte. Die Bombe sei am Montag auf einem Rollfeld des Frachtbereichs gefunden worden. Daraufhin sei eine Sicherheitszone mit einem Radius von 100 Metern eingerichtet worden. Den Spezialisten zufolge habe keine Gefahr für Passagiere, Flughafenmitarbeiter oder den Flugverkehr bestanden..