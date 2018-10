Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

BANGKOK: Die Bombardier Transportation hat mit dem Skytrain-Betreiber Bangkok Mass Transit System (BTSC) einen Vertrag über 20 Jahre Wartungsdienst unterzeichnet.

Die Bombardier Innova Monorail 300-Systeme werden für die ersten beiden Monorail-Linien in Bangkok geliefert, für die rosa und gelbe Linie. Der Auftrag beläuft sich auf rund 287 Millionen US-Dollar. Mit diesem jüngsten Vertrag wird Bombardier die Einschienenbahnen mit 288 Wagen sowie die Fahrwegschalter und die Depotausrüstung des Systems warten. Im Jahr 2017 unterzeichnete Bombardier die Verträge zur Lieferung seiner schlüsselfertigen Innova Monorail 300 Systeme für Bangkoks Einschienenbahnen von Khae Rai nach Min Buri (pink) und von Lat Phrao nach Samrong (gelb). Seit 1997 hat Bombardier sein Bangkok-Team auf mehr als 620 hoch qualifizierte Ingenieure und Mitarbeiter ausgeweitet und bietet seinen Kunden im gesamten Asien-Pazifik-Raum umfassende Unterstützung für das gesamte Bahnsystem. Bombardier Inc. mit Sitz in Montreal ist ein kanadischer Hersteller von Flugzeugen und Technik für den Schienenverkehr.