Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov sind in der Weltrangliste nach ihrem vorzeitigen Ausscheiden bei der WM in Budapest leicht zurückgefallen.

Boll ist als bester deutscher und europäischer Spieler nur noch Siebter statt vorher Fünfter. Ovtcharov fiel in der am Montag neu veröffentlichten Rangfolge vom 12. auf den 15. Platz zurück. Den größten Sprung in der Weltrangliste machte der alte und neue Weltmeister Ma Long aus China, der sich vom elften auf den fünften Rang verbesserte. Der 30-Jährige hatte das Ranking lange Zeit angeführt, war aber im vergangenen Jahr bedingt durch eine schwere Knieverletzung weit zurückgefallen.